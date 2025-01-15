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От ВМФ до Википедии: какие события в России и в мире произошли 15 января?

От ВМФ до Википедии: какие события в России и в мире произошли 15 января?

Сразу несколько событий, оставивших след в истории, произошло 15 января в разные годы.Что объединяет создание Главного штаба ВМФ СССР, подписание Ям-Запольского мирного договора и запуск Википедии? Ответ — 15 января.

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