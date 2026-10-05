862 БПЛА уничтожены на подлете к Москве с 1 сентября по 5 октября

На Московский регион летели почти 10 тысяч дронов, сообщил Сергей Собянин.«В период с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября в сторону Московского региона летело 9994 БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Если законодател...
- Болгария захотела...
- АС Надо разбираться:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым