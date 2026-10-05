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Daily Storm

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862 БПЛА уничтожены на подлете к Москве с 1 сентября по 5 октября

862 БПЛА уничтожены на подлете к Москве с 1 сентября по 5 октября

На Московский регион летели почти 10 тысяч дронов, сообщил Сергей Собянин.«В период с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября в сторону Московского региона летело 9994 БПЛА.

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