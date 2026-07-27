БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Россельхознадзор отлавливает моль из Узбекистана

Россельхознадзор отлавливает моль из Узбекистана

Не все огурцы и помидоры из солнечной республики попадут на российские прилавки Мария Кузнецова Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Леонид Холод Россельхознадзор с 23 июля ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от 5 узбекских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований.

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Комментарии
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Maxim
Это - правда: купил сухофрукты на базаре в Ташкенте, огнёвка - полетела по всей кухне, крупу пришлось выбрасывать.
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1 м.
МС
Марина Свобода
аналогично
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1 м.