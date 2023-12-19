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Законодательное поле, часть II: чего дождались застройщики, дольщики, собственники недвижимости и гаражей

Законодательное поле, часть II: чего дождались застройщики, дольщики, собственники недвижимости и гаражей

В 2023 году законодательные нововведения затронули практически все сферы рынка недвижимости: те, кто строит, те, кто покупает, те, кто оформляет недвижимые объекты, — все теперь живут по изменившимся правиламЕсли новые законы, нормы и правила, о которых в первой части этого материала по просьбе BFM.

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