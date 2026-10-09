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Гендиректор «Спартака»: «Самопровозглашение «Зенита» самым популярным клубом России идет от ДНК «Газпрома»

Гендиректор «Спартака»: «Самопровозглашение «Зенита» самым популярным клубом России идет от ДНК «Газпрома»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о претензиях «Зенита» на звание самого популярного клуба России.

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