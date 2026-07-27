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В КФУ имени Вернадского завершился приём документов по программам бакалавриата и специалитета

В КФУ имени Вернадского завершился приём документов по программам бакалавриата и специалитета

Ваш браузер не поддерживает видео. В 2026 году заявления подали около 6,5 тысячи человек. 75% из них — через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги», остальные 25% — лично в приёмную комиссию университета.

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