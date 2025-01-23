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Царьград

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Украина планирует приобрести права на книгу Мелании Трамп для укрепления связей

Украина планирует приобрести права на книгу Мелании Трамп для укрепления связей

Украинские чиновники обсуждали покупку прав на перевод книги Мелании Трамп на украинский язык. Инициатива могла бы способствовать улучшению отношений с администрацией Дональда Трампа.

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Комментарии
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Андрей
Сказочные долбо...бы😂
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