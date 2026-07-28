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Анатомия бизнеса

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Применение AI-агентов в бизнесе: от автоматизации к интеллектуальной трансформации

Современный бизнес переживает фундаментальную смену технологической парадигмы. Если несколько лет назад искусственный интеллект ассоциировался преимущественно с чат-ботами и экспериментальными проектами, то сегодня мы наблюдаем зрелый этап внедрения AI-агентов — автономных систем, способных выполнять сложные многошаговые задачи в рамках конкретных бизнес-процессов.

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