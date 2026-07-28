Применение AI-агентов в бизнесе: от автоматизации к интеллектуальной трансформации

Современный бизнес переживает фундаментальную смену технологической парадигмы. Если несколько лет назад искусственный интеллект ассоциировался преимущественно с чат-ботами и экспериментальными проектами, то сегодня мы наблюдаем зрелый этап внедрения AI-агентов — автономных систем, способных выполнять сложные многошаговые задачи в рамках конкретных бизнес-процессов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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