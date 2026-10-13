Контроль за ИИ, гоночная Lada и борьба с должниками

- Гоночная Lada Iskra будет стоить почти 7 млн рублей; - Президент Microsoft призвал ужесточить контроль за искусственным интеллектом; - В Белоруссии впервые освятили икону, созданную искусственным интеллектом; - Верховный суд РФ запретил лишать водительских прав без доказательств нахождения за рулем; - Банки столкнулись с беспрецедентным ростом запросов от Федеральной службы судебных приставов по информации о должниках.