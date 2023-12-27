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Игнатьев об 1:2 от «Локомотива»: «В 1-м периоде они были получше, но в 3-м «Куньлунь» истоптал весь лед в их зоне»

«С переменным успехом шла игра. В первом периоде «Локомотив» был получше, но в третьем мы истоптали весь лед в их зоне.

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