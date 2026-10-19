💡Симферопольский район временно остался без света По данным «Крымэнерго», обесточены: • микрорайон Давыдовка; • СПК «Садовод»; • Молодёжное — улица Дружбы и прилегающие улицы и переулки; • СНТ «Кутузовский»; • ОК «Изумруд».
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