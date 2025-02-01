Более 700 км теплосетей в Крыму требуют ремонта Об этом телеканалу «Миллет» рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова:«На балансе нашего самой крупной ресурсоснабжающей организации — «Крымтеплокоммунэнерго» — более тысячи километров сетей.
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