Более 700 км теплосетей в Крыму требуют ремонта Об этом телеканалу «Миллет» рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова:«На балансе нашего самой крупной ресурсоснабжающей организации — «Крымтеплокоммунэнерго» — более тысячи километров сетей.