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Гордума Тюмени выбрала нового мэра

Гордума Тюмени выбрала нового мэра

Вакантное до недавнего времени место мэра Тюмени займет нынешний глава Тобольска Максим Афанасьев. Решение приняли депутаты Тюменской городской думы: за кандидатуру Афанасьева проголосовал 31 из 32 представителей городского парламента.

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