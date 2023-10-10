Российские военные отразили атаки ВСУ под Васильевкой

Войска РФ отразили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону под Васильевкой. Корреспондент «Известий» Мери Бадунц побывала на месте событий и поделилась кадрами работы российской артиллерии.
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