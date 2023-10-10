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Российские военные отразили атаки ВСУ под Васильевкой

Российские военные отразили атаки ВСУ под Васильевкой

Войска РФ отразили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону под Васильевкой. Корреспондент «Известий» Мери Бадунц побывала на месте событий и поделилась кадрами работы российской артиллерии.

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