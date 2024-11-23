Идеально подойдет для предстоящих праздников

Новый год уже не за горами, а это значит, что пора задуматься о рецептах для праздничного стола. Помимо привычного оливье, бутербродов с икрой и мимозой, стоит обратить внимание еще на один интересный рецепт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии