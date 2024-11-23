Кухня и дом
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Кухня и дом

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Идеально подойдет для предстоящих праздников

Идеально подойдет для предстоящих праздников

﻿﻿Новый год уже не за горами, а это значит, что пора задуматься о рецептах для праздничного стола. Помимо привычного оливье, бутербродов с икрой и мимозой, стоит обратить внимание еще на один интересный рецепт.

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