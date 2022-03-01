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Паоло Ваноли покидает «Спартак»?!

Паоло Ваноли покидает «Спартак»?!

Итальянский тренерский штаб «Спартака» во главе с Паоло Ваноли сегодня, 1 марта, проведет консультацию в посольстве страны.

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