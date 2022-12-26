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У «Арсенала» 8 побед с общим счетом 21:4 и ничья за 9 последних матчей в АПЛ

У «Арсенала» 8 побед с общим счетом 21:4 и ничья за 9 последних матчей в АПЛ

«Арсенал» продлил серию без поражений в чемпионате Англии. Команда Микеля Артеты обыграла «Вест Хэм» (3:1) в 17-м туре АПЛ.

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