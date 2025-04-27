Спутник сфотографировал огромную пыльную бурю на Земле

Спутник GOES-18, делающие снимки Земли каждые 30 секунд, запечатлел размах огромной пыльной бури / © CIRA По данным Кооперативного института исследований атмосферы (CIRA), порывы ветра достигали 93 километров в час.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии