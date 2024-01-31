МО РФ: системы ПВО сбили 20 ракет ВСУ около побережья Крыма

РИАМО - 31 янв. Российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и 3 ракеты противника над Республикой Крым, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
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