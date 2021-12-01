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Прощание и похороны Александра Градского: онлайн-трансляция

Прощание и похороны Александра Градского: онлайн-трансляция

В театре «Градский Холл» 1 декабря 2021 года проходит церемония прощания с Александром Градским. С 10 утра коллеги и поклонники таланта Александра Борисовича придут отдать ему последний долг памяти и принести соболезнования вдове Марине Коташенко.

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