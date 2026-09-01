Жительницу Камчатки задержали за шпионаж в пользу Киева

Силовики выявили и пресекли противоправную деятельность гражданки РФ, ее подозревают в государственной измене.
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