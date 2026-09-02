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«Женщины больше не хотят, чтобы их брови было видно за километр»: разбираем тренд на натуральный перманент

  Что многие из нас представляют при слове «перманент»? Густо прокрашенные чёрным глаза и брови, губы, будто подведённые фломастером, а если был негативный опыт, то ещё и синева.

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