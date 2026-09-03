Автоэксперт Хайцеэр объяснил, почему китайские авто стали чаще ломаться

После разрешения на производство в России бензина «Евро-2» и проблем с поставками топлива на АЗС владельцы китайских автомобилей начали массово жаловаться на поломки.
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Свежие комментарии
- ДР Автоэксперт Хайце...
- КМ Обновленный Hongq...
- АУ Внедорожник Hongq...
а потом на машины грешим, когда проблема не в машинах а в бензине... если в стране льют евро-2 то любой турбомотор от этого страдает, не только китайский. у европейцев с их турбо та же история была бы, просто их тут меньше