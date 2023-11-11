Эту страницу закрыла навсегда. Наталья Негода и финал «Маленькой Веры»

Добиться славы на всю страну — мечта едва ли не любого актера. Ведь если ты выучился в соответствующем вузе, а затем вышел на сцену или отправился на пробы в тот или иной фильм, то внимание зрителя оказывается мерилом успешности твоей работы.
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