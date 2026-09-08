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Север Пресс

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Ноябрянин перевел деньги мошеннику, приняв его за коллегу

Ноябрянин перевел деньги мошеннику, приняв его за коллегу

Житель Ноябрьска перевел мошенникам 15 тысяч рублей, поверив сообщению, которое пришло якобы от коллеги по работе.

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