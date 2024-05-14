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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франк – один из главных кандидатов на пост тренера «МЮ» в случае увольнения тен Хага

Датский специалист, возглавляющий «Брентфорд», является одним из главных кандидатов на должность главного тренера манкунианцев в случае увольнения Эрика тен Хага, сообщает The Telegraph.

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