«Замаскирован под видео»: пользователей Android предупредили о новом вирусе в Telegram

Новый вирус, ворующий личные данные у пользователей Android, распространяется в Telegram. Злоумышленники придумали очередной способ обмана и в этот раз замаскировали опасное программное обеспечение в обычные видео, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Вестник Киберполиции России.
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