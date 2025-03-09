«Замаскирован под видео»: пользователей Android предупредили о новом вирусе в Telegram

Новый вирус, ворующий личные данные у пользователей Android, распространяется в Telegram. Злоумышленники придумали очередной способ обмана и в этот раз замаскировали опасное программное обеспечение в обычные видео, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Вестник Киберполиции России.