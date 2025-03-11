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«Спартак» подставил футболист, ставший открытием Станковича осенью. Он может лишить его чемпионства

«Спартак» подставил футболист, ставший открытием Станковича осенью. Он может лишить его чемпионства

Новая проблема красно-белых.В воскресенье «Спартак» проиграл «Рубину» и значительно осложнил себе борьбу за титул — «Краснодар» и «Зенит» оторвались на три очка.

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