Финальный этап обновления освещения стартовал на улице Ленсовета в Петербурге

Как сообщила 15 сентября пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, специалисты приступили к обновлению освещения на улице Ленсовета от улицы Фрунзе до Авиационной.
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