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  • Евгений Натесов
    Хочешь быть счастливым - будь.Моя бабушка начал...
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    И все же,главное не переборщить!Но баловать себя обязательно надо! Пора!Моя бабушка начал...
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Моя бабушка начала «жить» только после 60 лет и прожила целых 98 лет: 3 вещи, благодаря которым она поменяла свою жизнь

Моя бабушка начала «жить» только после 60 лет и прожила целых 98 лет: 3 вещи, благодаря которым она поменяла свою жизнь

  Родная сестра бабушка ушла из жизни в 62 года - это стало переломным моментом и чуть не подкосило ее саму.

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Марго
Ну вот правильно же все! Как там в Москва слезам не верит,говорили: в 40 лет жизнь только начинается! У кого то в 60 началась,я наверное плюс минус около 50ти переосмыслила все и поняла,что пора маленько тормозить! Семья- семьёй,но о себе любимой думать надо! Теперь даже такие мелочи ,как покупка новой сумочки,платья,курточки или кофточки я вообще делаю не раздумывая ро семейном бюджете,захотелось и купила,причем явно лишним иногда оказывается))). Но при обилии всего теперь а интернет магазинах,даже попу с дивана поднимать не надо,для покупок))). Хотя иногда все же думаю наверное если б не хватало денег,то думала бы чаще,покупать или нет))). Но в любом случае себе любить надо !!! Любить обязательно! И не только любить,но и лелеять,как говорила моя бабушка! Надо отдыхать,надо что то делать именно для себя и для своей души.
Ирина Осипова
Да-да, где-то читала, что перед сном надо подойти к зеркалу и спросить: "А что ты сегодня сделала для себя любимой?" И если ответить нечего, то это очень хреново!
галина лебедева (Петрова)
И все же,главное не переборщить!Но баловать себя обязательно надо! Пора!
Евгений Натесов
Хочешь быть счастливым - будь.

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