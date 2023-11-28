Скандал вокруг «скифского золота»: Крым обвиняет Украину в возможном расхищении Елена ГалицкаяТаможенные власти Украины сообщили о прибытии грузовика с коллекцией «скифского золота» на территорию Киево-Печерской лавры.
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