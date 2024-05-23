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На Камчатке изъята крупная партия контрафактной лососевой икры

На Камчатке изъята крупная партия контрафактной лососевой икры

На Камчатке продолжается борьба с незаконным производством и продажей черной икры. Сотрудники правоохранительных органов провели операцию в одном из частных домов, где обнаружили более 150 килограммов икры лосося без соответствующих документов.

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