На Камчатке изъята крупная партия контрафактной лососевой икры

На Камчатке продолжается борьба с незаконным производством и продажей черной икры. Сотрудники правоохранительных органов провели операцию в одном из частных домов, где обнаружили более 150 килограммов икры лосося без соответствующих документов.
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