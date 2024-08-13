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Царьград

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В Приамурье подросток попал в больницу после удара током на железной дороге

В Приамурье подросток попал в больницу после удара током на железной дороге

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за получения травмы подростком на железной дороге.Восточное межрегиональное СУТ СК России сообщило, что инцидент произошел ночью 12 августа.

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