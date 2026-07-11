Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" заявил, что нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд показывает выдающуюся результативность на чемпионате мира 2026 года благодаря духовным практикам.
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