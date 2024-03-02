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В ФРГ призвали проверить всю ИТ-инфраструктуру после перехвата беседы военных

Германии необходимо проверить всю ИТ-инфраструктуру и каналы связи органов власти на предмет уязвимостей после публикации в СМИ записи беседы немецких военных о планах атаки на Крымский мост, заявил в беседе с Bild am Sonntag депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

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