Гимнастка Листунова не будет менять гражданство — тренер сборной России

Предложение итальянского гимнастического клуба не подразумевается смены гражданства олимпийской чемпионки Виктории Листуновой, заявил старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко 7 января в комментарии телеканалу «Матч ТВ».
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