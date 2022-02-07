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Сборная России по фигурному катанию досрочно победила в командном турнире на Олимпиаде

Сборная России по фигурному катанию досрочно победила в командном турнире на Олимпиаде

Наши спортсмены лидируют с большим отрывом.Наши спортсмены лидируют с большим отрывом.Российские фигуристы в очередной показали свое превосходство на международном льду и сейчас с большим отрывом опережают сильнейших соперников из Америки и Японии.

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