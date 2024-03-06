Несмотря на активную риторику сторонников эскалации украинского конфликта в ФРГ, которые призывают поставить киевскому режиму ракеты дальнего радиуса действия Taurus, в немецком обществе все еще преобладает здравый смысл.
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