НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Судя по останкам, бомба не взорвалась.Российская армия ...
  • Юрий Зубрин
    Вот это да,кто-то "баблишка" поднимает не хило ,при том 24/7,без скидок на погоду.700 тысяч бойцов ...
  • Ирина Галивец
    А потом будут прилеты по Крыму… Почему не сбивают?НАТО продолжает р...

«Абрамс» не вынес удар российского управляемого «Рефлекса»

«Абрамс» не вынес удар российского управляемого «Рефлекса»

«Абрамс» не вынес удар российского управляемого «Рефлекса» Ольга ВайленкоВ зоне боевых действий на территории Украины в рамках спецоперации российских Вооруженных сил на Донбассе произошло уникальное столкновение между танками — российским Т-72Б3 и американским M1 Abrams.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Гончаров
Наши танкисты - молодцы!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх