«Абрамс» не вынес удар российского управляемого «Рефлекса» Ольга ВайленкоВ зоне боевых действий на территории Украины в рамках спецоперации российских Вооруженных сил на Донбассе произошло уникальное столкновение между танками — российским Т-72Б3 и американским M1 Abrams.
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