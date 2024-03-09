«Абрамс» не вынес удар российского управляемого «Рефлекса» Ольга ВайленкоВ зоне боевых действий на территории Украины в рамках спецоперации российских Вооруженных сил на Донбассе произошло уникальное столкновение между танками — российским Т-72Б3 и американским M1 Abrams.