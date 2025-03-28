Состоялся релиз игры-симулятора жизни inZOI в российском Steam и на торрентах

Симулятор жизни inZOI поступил в продажу в Steam в режиме раннего доступа. Новинка предлагает уникальные возможности по сравнению с популярной The Sims, в том числе возможность управления автомобилем, создание мимики персонажей с помощью камеры смартфона и добавление в игру предметов, например мебели, из реальной жизни путем загрузки их фотографий.