Состоялся релиз игры-симулятора жизни inZOI в российском Steam и на торрентах

Симулятор жизни inZOI поступил в продажу в Steam в режиме раннего доступа. Новинка предлагает уникальные возможности по сравнению с популярной The Sims, в том числе возможность управления автомобилем, создание мимики персонажей с помощью камеры смартфона и добавление в игру предметов, например мебели, из реальной жизни путем загрузки их фотографий.
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