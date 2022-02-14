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Жулин обрадовался решению CAS по делу Валиевой

Жулин обрадовался решению CAS по делу Валиевой

Двукратный призёр Олимпиады в танцах на льду, а ныне известный тренер Александр Жулин отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в личных соревнованиях на Играх в Пекине.

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