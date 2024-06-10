Roland Garros завершился триумфом испанца Карлоса Алькараса

Испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал свой третий Большой шлем. В финале открытого чемпионата Франции по теннису спортсмен обошел немецкого игрока российского происхождения Александра Зверева, сообщает ТАСС.
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