автор - Политический дровосек. Все больше истеричных воскликов из правительства, из научных центров и даже из шоу бизнеса звучит о том, что необходимо ввести обязательную вакцинацию, чтобы победить страшную болезнь, которая мучает нашу страну и уносит каждый день тысячи жизней.
Условия обязательной вакцинации. Правительство будет против...
Комментарии
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Лариса Сергеевна
Татьяна Браун
Автор, а кто ответит, если последствия от импортной вакцины тоже будут? Те же осложнения, смерти. Или для аФторов импорт-априори высшая, безгрешная категория, качество которой не подлежит сомнению? Опять за последствия отвечать должен будет Путин и правительство?
читайте внимательнее.
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12 час.
Лариса Сергеевна
bianka Белая
Импортные вакцины никто не запрещал. Но с какой стати государство должно оплачивать импортные вакцины, когда уже вложило огромные миллиарды в создание своей, причем эффективной? Желающие покупайте самостоятельно. И пункт второй, милый сердцу автора: если ваш опганизм нестандартно пеиенесет вакцинацию, страховку требуйте от щаграничных производителей вакцины. И лечитесь тоже за границей.
Этим все сказано))) Я это это всегда подчеркивала. Бизнес вложил миллиарды, и сейчас им нужно вернуть сверхприбыль
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12 час.
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