Условия обязательной вакцинации. Правительство будет против...

Автор, а кто ответит, если последствия от импортной вакцины тоже будут? Те же осложнения, смерти. Или для аФторов импорт-априори высшая, безгрешная категория, качество которой не подлежит сомнению? Опять за последствия отвечать должен будет Путин и правительство?

Лариса Сергеевна

bianka Белая Импортные вакцины никто не запрещал. Но с какой стати государство должно оплачивать импортные вакцины, когда уже вложило огромные миллиарды в создание своей, причем эффективной? Желающие покупайте самостоятельно. И пункт второй, милый сердцу автора: если ваш опганизм нестандартно пеиенесет вакцинацию, страховку требуйте от щаграничных производителей вакцины. И лечитесь тоже за границей.

Этим все сказано))) Я это это всегда подчеркивала. Бизнес вложил миллиарды, и сейчас им нужно вернуть сверхприбыль