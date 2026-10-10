Лидер израильских «Демократов»: Ликвидация Хаменеи-старшего была ошибкой Убийство Али Хаменеи не сделало Израиль безопаснее, считает лидер израильской партии «Демократы» Яир Голан.
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