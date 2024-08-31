РЕН ТВ расскажет, чем пожилой индиец покорил дочь Сталина

ИТАР-ТАСС/Imago-Images Известным историческим личностям тоже не чужды курортные романы. Встреча дочери Сталина Светланы Аллилуевой с индийцем Браджешем Сингхом на побережье Черного моря переросла в историю любви.
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