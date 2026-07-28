8:00-8:15AM O.R.B + SUPPLY & DEMAND + MARKOUT LIQUIDITY Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! anyihilation MNQ1! The overall trend of nasdag is bearish so I was looking to take sells today very confident in them so today bias was just as simple as yesterday we are selling lol and i just went for my 1:2R:R and when we retraced to the ORL I Just added more micros I would and coulda let it run but I'm not in the mood to wait as a daily scalper this was great so I took my piece of pie I am satisfied.
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