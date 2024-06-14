Толстый леопард из Сычуани: раскормленный хищник из китайского зоопарка стал звездой соцсетей

Чэнду. КНР. У леопарда из зоопарка в китайской провинции Сычуань диагностировали ожирение. Животное пытаются посадить на диету, но без особого успеха, передает «МИР 24» со ссылкой на издание Oddity Central.
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