Желько Обрадович: «Никто в мире не критикует меня так, как я сам»

Главный тренер «Партизана» Желимир Обрадович после победы над «Анадолу Эфесом» (82:79) рассказал о своем отношении к критике в СМИ.

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