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Позитив для оптимистов

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Норвегия своих позиций не сдаёт. Пока (!!!) не сдаёт

Норвегия своих позиций не сдаёт. Пока (!!!) не сдаёт

Во время разгулявшегося энергетического кризиса, роль Норвегии во спасении Европы возросла кратно. Многие страны стали зависимы от тех объёмов нефти и газа, которыми их может обеспечить норвежская промышленность.

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