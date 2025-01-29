Норвегия своих позиций не сдаёт. Пока (!!!) не сдаёт

Во время разгулявшегося энергетического кризиса, роль Норвегии во спасении Европы возросла кратно. Многие страны стали зависимы от тех объёмов нефти и газа, которыми их может обеспечить норвежская промышленность.
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