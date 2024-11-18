«РТ-Техприемка» проведет ежегодную конференцию по качеству

Фото: «РТ-Техприемка» Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех проведет IV ежегодную конференцию по вопросам содействия развитию систем управления качеством, метрологии и стандартизации организаций промышленности.
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